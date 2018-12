Die beiden Sportredakteure Bob Hemmen und Joe Turmes analysieren das Achtelfinale im Fußballpokal. In den Augen von Hemmen ist Fola in erster Linie an seiner mangelnden Effizienz gescheitert.

Sport 1

"Fola kann sich ärgern"

Joe TURMES

Die beiden Sportredakteure Bob Hemmen und Joe Turmes blicken auf das Achtelfinale im Fußballpokal zurück. "Fola kann sich ärgern. Das Team hatte die Chancen, um in die Verlängerung zu kommen oder sogar um die Begegnung um zu gewinnen", blickt Hemmen auf die 1:2-Niederlage von Fola gegen F91 zurück. Hemmen hob vor allem die gute Leistung von F91-Ersatztorhüter Espoito hervor. Turmes ist der Auffassung, dass Jeunesse beim Ausscheiden gegen Etzella einen weiteren Rückschlag zu einem psychologisch ungünstigen Zeitpunkt erlitten ...