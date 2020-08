Fola tritt am Mittwochabend in der ersten Qualifikationsrunde der Champions League in Tiraspol an. Die Escher müssen bis zur Abreise zittern.

Sport 3 Min.

Fola in der Champions-League-Qualifikation: Ohne Corona, mit Leidenschaft

Bob HEMMEN Fola tritt am Mittwochabend in der ersten Qualifikationsrunde der Champions League in Tiraspol an. Die Escher müssen bis zur Abreise zittern.

Als die Fola-Spieler am frühen Dienstagmorgen ins Charterflugzeug steigen, ist die Stimmung noch angespannt. Knapp 40 Stunden vor dem Erstrundenduell der Champions-League-Qualifikation wissen Stefano Bensi und Co. noch nicht, ob sie tatsächlich aufs Feld dürfen. Erst kurz vor dem Abflug in Richtung Moldawien kommt die Nachricht: Alle auf das Corona-Virus getesteten Spieler sowie auch das Trainerteam sind negativ ...