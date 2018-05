Mit einigen neuen Spielern füllt Fola seinen Kader für die kommende Saison weiter auf. In Hostert schlägt der Tabellendritte der GL Ligue zwei Mal zu.

Fola holt Dikaba, Drif und Mura

(DH/jan) - Mit neuem Personal will Fola Esch in der kommenden Fußballsaison wieder in den luxemburgerischen Meisterschaftskampf eingreifen. Dafür hat der Club am Dienstagabend vier neue Spieler vorgestellt.

Vom Meister F91 kommt Defensivspieler Rodrigue Dikaba. Der 32 Jahre alte Franzose ist ablösefrei und hat bereits zehn Länderspiele für den Kongo auf dem Buckel. Deutlich torgefährlicher ist vermutlich Landsmann Achraf Drif. Der 26-jährige offensive Mittelfeldspieler kommt vom Ligakonkurrenten US Hostert. Ihm gelangen in dieser Saison sieben Tore und sieben Vorlagen.

Hängepartei bei Schon

Ebenfalls aus Hostert kommt Guillaume Mura (F/32 Jahre), der in der abgelaufenen Spielzeit beim Tabellenachten als Innenverteidiger auflief. Der Wechsel von Differdingens Dejvid Sinani (25), der vergangene Saison auf Leihbasis für Mondorf spielte, war bereits fix. Stefan Lopes (19, nach Mondorf) und der an Mamer ausgeliehene Bob Simon (22, nach Strassen) werden den Verein verlassen.

Eine Verpflichtung von Nationaltorwart Ralph Schon könnte derweil zur Hängepartie werden. Zwar ist Schon mit den Eschern einig, doch sein Vertrag bei Strassen ist weiterhin bis 2020 gültig. Nun wartet die Union Athlétique auf eine offizielle Anfrage der Fola, um sich mit dem Wechselwunsch ihres Schlussmanns zu befassen.

Hosterts Achraf Drif (l.) und Guillaume Mura (2.v.r.) können künftig für Fola jubeln. Foto: Ben Majerus