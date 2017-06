(dat) - Gleich drei Luxemburger Vereine waren am Donnerstagabend in der ersten Qualifikationsrunde der Europa League im Einsatz. Der Progrès Niederkorn verkaufte sich beim 0:1 gegen die Glasgow Rangers im Ibrox Stadium teuer. Nur Fola konnte einen Sieg feiern.

Glasgow Rangers - Progrès Niederkorn 1:0



Nur 0:1 verlor der Progrès Niederkorn bei den Glasgow Rangers. Das Tor fiel in der 37.' durch Kenny Miller. Dabei wäre noch mehr drin gewesen für den Progrès. Den Luxemburgern wurde ein klarer Handelfmeter verwehrt. Am Dienstag sind dann die Rangers ab 19.45 Uhr im Stade Josy Barthel zu Gast.

"In den ersten 25 Minuten hat der Rhythmus gefehlt, doch danach haben wir unsere Sache sehr gut gemacht. Das Tor hat uns nicht aus dem Konzept gebracht und nach der Pause haben wir auch physisch gut Paroli geboten. Man darf nicht vergessen, dass wir gegen die Rangers gespielt haben. Auch wenn der Pfiff am Ende leider ausblieb, so bin ich mit dem Ergebnis und dem Resultat zufrieden", so Progrès-Coach Paolo Amodio.

Fola - Milsami 2:1



Die Gäste aus Moldawien hatten nicht das spielerische Niveau, um den Eschern Paroli zu bieten. Nach dem frühen Treffer in der 4.' durch Jakob Dallevedove musste Torhüter in der zweiten Halbzeit einige Male eingreifen, um den Ausgleich zu verhindern.



Doch in der 80.' war es dann Hadji, der zum 2:0 traf. Nur eine Minute ist die Fola-Hintermannschaft nicht aufmerksam und Platica profitiert mit dem Treffer zum 1:2.

Jakob Dalledove (l.) hatte das 1:0 für Fola Esch erzielt.

Foto: Fernand Konnen

"Wir sind alle etwas enttäuscht, vor allem weil wir den Gegentreffer direkt nach unserem Tor kassiert haben. Aber grundsätzlich müssen wir zufrieden sein“, so der Torschütze zum 1:0, Dallevedove.

Das Rückspiel findet am kommenden Donnerstag um 17 Uhr in Orhei statt.

FK Zirä - Differdingen 2:0



Eine Reise ins Ungewisse hatte es für Differdingen gegeben: Beim FK Zirä in Aserbaidschan sprang nach 90 Minuten ein 0:2 heraus. Die Gastgeber aus Aserbaidschan dominierten das Spiel weitestgehend. Das 1:0 fiel bereits in der 22.', gerade als es schien, dass Differdingen den Gegner besser in den Griff bekam. Der FK Zirä hatte mehr vom Spiel. Differdingen gelang es nicht, sich Chancen für den Ausgleichstreffer herauszuarbeiten.



In der Schlussphase waren die Gäste aktiver. Aber dann fiel das 2:0 in der 80.'. Kurz vor Schluss verpasste Differdingen den Anschlusstreffer, als Yéyés Schuss nur den Außenpfosten traf.

Am kommenden Donnerstag empfängt Differdingen den FK Zirä ab 19 Uhr in Oberkorn.