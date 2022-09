Am siebten Spieltag der BGL Ligue verlieren beide Escher Clubs. Von den Spitzenteams lässt nur Racing Punkte liegen.

BGL Ligue

Fola geht in Hesperingen unter

Bob HEMMEN Am siebten Spieltag der BGL Ligue verlieren beide Escher Clubs. Von den Spitzenteams lässt nur Racing Punkte liegen.

Nächster Rückschlag für Fola: Am Sonntag hat die Mannschaft von Trainer Miguel Correia in Hesperingen mit 1:8 verloren. Beim FC Swift erzielten Rayan Philippe und Dominik Stolz jeweils drei Tore. Für die Escher war es die vierte Niederlage in Folge und nach dem 0:6 in Differdingen vor zwei Wochen die nächste deutliche Klatsche.

Auch Jeunesse ging am siebten Spieltag der BGL Ligue leer aus. Vor heimischer Kulisse kassierten Milos Todorovic und Co. eine 1:2-Niederlage gegen Hostert.

Edvin Muratovic und Racing können nicht zufrieden sein. Foto: Ben Majerus

Tabellenführer F91 ließ nichts anbrennen und behauptete sich mit 4:0 gegen Etzella. Samir Hadji erzielte die beiden ersten Tore der Düdelinger. Titelaspirant Racing musste sich durch das 1:1 in Wiltz mit einem Punkt begnügen.

Fabien Fonrose (l.) und Strassen teilen die Punkte mit Johannes Steinbach und Rosport. Foto: Yann Hellers

Das Duell zwischen Rosport und Strassen endete torlos. Käerjeng verlor das Heimspiel gegen die Union Titus Petingen mit 0:1. Artur Abreu (84.') traf für die Gäste. Gianluca Bei (13.') bescherte Differdingen einen 1:0-Auswärtssieg in Mondorf.

Zum Abschluss des Spieltags setzte sich Niederkorn mit 4:0 gegen Monnerich durch.

