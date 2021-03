Fola-Fußballer setzen europaweite Maßstäbe

Fola weist einen Punkteschnitt in der BGL Ligue auf, der europaweit seines Gleichen sucht.

Fola siegt und siegt in der BGL Ligue. Der Tabellenführer hat nach dem 4:1-Erfolg in Strassen bereits 42 Punkte nach 17 Spielen gesammelt. Dies entspricht einem Punkteschnitt von 2,47 Zählern pro Begegnung. In den fünf europäischen Topligen kann kein Team eine ähnlich starke Bilanz aufweisen.

Trainer Sébastien Grandjean ist stolz auf seine Mannschaft: „Ich kann meine Spieler nur beglückwünschen, dass sie so viele Punkte holen und auch so viele Tore erzielen ...