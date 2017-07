(bob) - Gerson Rodrigues bleibt bei der Escher Fola suspendiert. Der 22-Jährige führte gestern Gespräche mit dem Club und teilte mit, er würde nun im Ausland nach einem neuen Arbeitgeber suchen. Zwischen dem Nationalspieler und Fola kam es zum Konflikt, weil Rodrigues Trainingseinheiten verpasste, während er in Portugal Urlaub machte. Ein neuer Club müsste sich laut Gilbert Goergen zwar erst mit den Eschern einigen, „wir werden ihm jedoch keine Steine in den Weg legen“, erklärt der Vizepräsident.



Am Donnerstag trifft Fola ohne Rodrigues in Orhei um 17 Uhr im Rückspiel der ersten Runde der Europa-League-Qualifikation auf Milsami. Das Hinspiel hatten die Escher am vergangenen Donnerstag vor heimischer Kulisse mit 2:1 gewonnen.