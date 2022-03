Die Verfolger in der BGL Ligue geben sich am Sonntag keine Blöße. Rang drei und sieben liegen eng beieinander.

BGL Ligue

Fola entführt einen Punkt aus Hesperingen

Nach dem Führungswechsel an der Spitze der BGL Ligue bleibt der Kampf um den letzten Europapokalplatz spannend. Im Spitzenspiel des 21. Spieltags trennten sich Hesperingen und Fola am Sonntag mit 1:1. Nachdem Clément Couturier die Hausherren in der 6.' in Führung geschossen hatte, glich Mirza Mustafic in der 67.' per Foulelfmeter aus.

Dabei hatte der Meister aus Esch viel Verletzungspech: Sowohl Mittelfeldspieler Denis Ahmetxhekaj als auch Torwart Thomas Hym mussten in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden.

„Der Traum lebt immer noch“ Racing-Verteidiger Pit Simon kämpft sich zurück in die Startelf und will mit seinem Team jetzt oben angreifen.

Drei Punkte fuhren hingegen Differdingen und Racing ein. Der FCD setzte sich durch ein Tor von Andreas Buch (67.') mit 1:0 bei Schlusslicht RM Hamm Benfica durch, die Hauptstädter siegten in Hostert souverän mit 4:1. Im Mittelfeld der Tabelle durften außerdem Jeunesse (1:0 gegen Titus Petingen) und Rosport (2:0 in Rodange) jubeln.

Bereits am Samstag hatte F91 gegen Mondorf (2:1), Etzella bei Wiltz (2:1) und Strassen in Niederkorn (2:0) gewonnen.





