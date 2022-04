Im Pokal bietet sich Düdelingen die Chance, sich für die jüngste Liga-Niederlage gegen Fola zu revanchieren.

Fußball

Fola empfängt F91 im Halbfinale

André KLEIN Im Pokal bietet sich Düdelingen die Chance, sich für die jüngste Liga-Niederlage gegen Fola zu revanchieren.

Am Freitag wurden in Monnerich die Halbfinals der Coupe de Luxembourg ausgelost.

F91 trifft auf Fola. Gegen die Escher hatte man zuletzt am 25. Spieltag der BGL Ligue noch zu Hause mit 2:3 verloren und dadurch die große Chance auf eine Vorentscheidung in der Meisterschaft vergeben. Gespielt wird am 11. Mai im Escher Stade Emile Mayrisch.

Pokalkracher in Niederkorn Im Viertelfinale der Coupe de Luxembourg kommt es zu einem echten Spitzenspiel. Racing und Fola treffen auf Teams aus der Ehrenpromotion.

In der zweiten Halbfinalbegegnung bekommen es Titus Petingen und Racing miteinander zu tun. Petingen setzte sich im Viertelfinale souverän mit 2:0 gegen Etzella durch, während die Hauptstädter keine Probleme beim Zweitligisten Schifflingen hatten (3:0). Die Partie findet ebenfalls am 11. Mai statt, Gastgeber ist Petingen.

Das Endspiel wird am 27. Mai im Stade de Luxembourg ausgetragen.

Käerjengs Julien Fostier gegen Nenad Dragovic (Fola/r.). Fola setzte sich im Viertelfinale mit 4:0 gegen die Mannschaft aus der Ehrenpromotion durch. Foto: Christian Kemp

Neben der Coupe de Luxembourg stand auch noch die Auslosung der Halbfinals der Coupe FLF auf dem Programm. Hier treffen Lorentzweiler auf Schieren und Wormeldingen auf Bartingen. Gespielt wird ebenfalls 11. Mai.

