Fola bleibt nach Fußball-Krimi in der BGL Ligue

Die Escher sind gegen Canach schon fast abgestiegen, kämpfen sich aber in letzter Minute zurück. Nach dem Schlusspfiff feiern die Spieler mit den Fans.

In einem nervenaufreibenden Barragespiel hat sich Fola Esch den Klassenerhalt in der BGL Ligue gesichert. Das Team von Trainer Stefano Bensi gewann am Donnerstagabend mit 4:3 nach Verlängerung gegen Zweitligist Jeunesse Canach. Als die 1.674 Zuschauer im Stade Achille Hammerel in Verlorenkost beim Stand von 3:3 schon mit einem Elfmeterschießen rechneten, gelang dem eingewechselten Kevin Quinol in der 119.' noch der entscheidende Treffer. Nach dem Schlusspfiff stürmten die Fola-Fans den Rasen.

Dabei waren schon die 90 Minuten zuvor verrückt gewesen. Canach ging nach 20 Minuten durch Shayn Chekalil in Führung, danach drehten die Escher durch Jules Diallo (41.') und Issam El Alami (54.') das Spiel. Nach Elhadji Bops Ausgleich (64.') und der neuerlichen Führung durch Cheick Samb in der Nachspielzeit (90. + 3.') schien die Jeunesse den Aufstieg schon in der Tasche zu haben. Doch Fola schlug zwei Minuten später in Person von Mohamed Camara erneut zu und rettete sich in die Verlängerung. Dort gab es dann das Happy End.

um weitere Bilder zu sehen. 1.674 Zuschauer waren ins Stade Achille Hammerel in Verlorenkost gekommen. Foto: Stéphane Guillaume Das Barrage-Duell zwischen Zweitligist Canach (Thiago Ferreira, l.) und Fola (Mohamed Camara) ging rauf und runter. Foto: Stéphane Guillaume Am Ende der regulären Spielzeit sah Canach schon wie der sichere Sieger aus. Foto: Stéphane Guillaume Doch die Escher schlugen zurück. Foto: Stéphane Guillaume Nach dem Siegtreffer in der Verlängerung gab es bei Fola kein Halten mehr. Foto: Stéphane Guillaume Torschütze Kevin Quinol war überglücklich. Foto: Stéphane Guillaume Auch Issam El Alami feierte kräftig mit. Foto: Stéphane Guillaume Fola Esch wird nächste Saison wieder in der BGL Ligue antreten. Foto: Stéphane Guillaume





