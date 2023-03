Fola bezwingt Differdingen und klettert

20. Spieltag in der BGL Ligue Fola will weiteren Verfolger distanzieren

Der 20. Spieltag in der BGL Ligue hat es in sich. An der Spitze der Tabelle könnte Fola den zweiten Verfolger Differdingen bis auf acht Punkte distanzieren. Auch im Abstiegskampf stehen brisante Begegnungen an.