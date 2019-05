Das Volleyballnationalteam der Frauen gewinnt das SCA-Turnier in der Coque mit einem 3:1-Finalsieg gegen Schottland.

FLVB-Frauen bestehen Generalprobe

David THINNES Das Volleyballnationalteam der Frauen gewinnt das SCA-Turnier in der Coque mit einem 3:1-Finalsieg gegen Schottland.

Die Volleyballnationalmannschaft der Frauen ist bereit für die Spiele der kleinen Staaten Europas Ende Mai in Montenegro: Am Sonntag gewann die FLVB-Auswahl das SCA-Turnier in der Coque.

Im Finale setzten sich Nathalie Braas und Co. mit 3:1 (23:25, 26:24, 27:25, 25:21) gegen Schottland durch und holten damit den vierten Sieg im vierten Spiel.