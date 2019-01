Flugzeug mit Fußballer Sala an Bord verschwunden

Ein Flugzeug aus Nantes in Richtung Cardiff ist in der Nacht verschwunden. Mit an Bord: Emiliano Sala, der gerade aus Frankreich in die Premier League gewechselt ist.

(sid) - Ein Kleinflugzeug mit dem argentinischen Fußballer Emiliano Sala an Bord ist am Montagabend auf dem Flug von Nantes nach Cardiff rund 20 Kilometer nördlich der Kanalinsel Guernsey verschwunden. Dies gab die örtliche Polizei am Dienstag bekannt.



Eine Suchaktion in der Nacht wurde ergebnislos abgebrochen, am Dienstagmorgen aber wieder aufgenommen. An Bord der Maschine sollen sich zwei Personen befunden haben.

Der 28 Jahre alte Stürmer Sala hatte am Wochenende seinen Wechsel vom französischen Erstligisten FC Nantes zu Cardiff City in die englische Premier League perfekt gemacht. Die Ablöse soll rund 17 Millionen Euro betragen.