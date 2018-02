Das FLTT-Team der Männer startet mit einer Niederlage in die EM-Qualifikation: 0:3 verliert die Mannschaft in Griechenland.

FLTT-Männer verlieren

David Thinnes Das FLTT-Team der Männer startet mit einer Niederlage in die EM-Qualifikation: 0:3 verliert die Mannschaft in Griechenland.

Die Qualifikation zur EM 2019 in Nantes (F) begann am Dienstag mit einer Niederlage für Luxemburgs Männerteam. In Athen gab es ein 0:3 gegen den Gastgeber.

Bereits im ersten Spiel lief es nicht nach Plan für die FLTT-Auswahl. Traian Ciociu musste im ersten Satz wegen einer Fußverletzung aufgeben. Eric Glod hielt dann gegen den Junioren-Europameister Sgouropoulos gut mit, aber musste sich mit 0:3 geschlagen geben. Auch Marc Dielissen unterlag im dritten Einzel mit diesem Ergebnis.

Im zweiten Spiel tritt Luxemburg am 22. Mai in Russland an. Im Herbst 2018 bestreitet das FLTT-Team dann seine Heimspiele.