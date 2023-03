Weil die Halbfinalisten in der Meisterschaft bereits feststehen, wollen die Vereine die dritte Qualifikationsrunde nicht mehr austragen.

Tischtennis

FLTT lässt letzten Play-off-Spieltag ausfallen

Zwei Play-off-Spieltage haben gereicht, um die Entscheidung zu fällen: Neben den bereits qualifizierten Clubs von Hostert-Folschette und Berburg stehen Recken und Howald im Halbfinale um die Tischtennis-Meisterschaft. Vorjahres-Finalist Linger sowie Oetringen-Waldbredimus gehen leer aus.

Wie der Verband FLTT am Dienstag mitteilt, wird der dritte Spieltag, der für kommenden Samstag geplant war, auf Wunsch der Vereine nicht mehr gespielt. Die Halbfinals werden am 26. März im Rahmen der Einzel-Landesmeisterschaften ausgelost. Die Partien im System „best of three“ finden am 16. und 23. April sowie am 1. Mai statt.

