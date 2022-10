Im zweiten Gruppenspiel bei der Mannschafts-WM in China muss sich die Tischtennis-Nationalmannschaft der Frauen klar geschlagen geben.

FLTT-Frauen verlieren klar gegen Singapur

Nach dem überraschenden Auftaktsieg gegen Südkorea haben die Tischtennisfrauen bei der Team-WM in Chengdu (CHN) ihre erste Niederlage kassiert. Gegen Singapur verlor die FLTT-Auswahl am Samstag mit 0:3.

Besonders bitter war dabei das 2:3 von Ni Xia Lian (Weltranglistenposition: 41) gegen Zhou Jingyi (130). Die Luxemburgerin hatte die ersten beiden Sätze gewonnen. Nach dem 1:3 von Sarah De Nutte (68) gegen Zeng Jian (54) und dem Tessy Gonderingers (299) 0:3 gegen Wong Xin Ru (195) war die Niederlage besiegelt.

Am Sonntag geht es um 7 Uhr Luxemburger Zeit gegen den Iran weiter. In diesem Spiel sind De Nutte und Co. favorisiert.

