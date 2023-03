Ohne Ni Xia Lian reicht es zum Abschluss der EM-Qualifikation nicht zum Sieg. Die Mannschaft war aber zuvor schon auf der sicheren Seite.

FLTT-Frauen verlieren gegen Serbien und dürfen trotzdem jubeln

Jan MORAWSKI

Die Tischtennisfrauen konnten entspannt in das letzte Duell mit Serbien gehen. Denn Sarah De Nutte und Co. waren bereits für die Team-Europameisterschaft qualifiziert, die vom 10. bis 17. September im schwedischen Malmö stattfindet. Am Donnerstagabend setzte es in der Coque in Kirchberg eine 0:3-Niederlage.

Dabei musste die Mannschaft kurzfristig auf Spitzenspielerin Ni Xia Lian (Weltranglistenposition: 39) verzichten. Nach dem 3:1-Sieg im Hinspiel in Serbien hatten die Luxemburgerinnen nun kaum eine Chance. Tessy Gonderinger (264) unterlag Izabela Lupulesku (135) mit 0:3, De Nutte (77) verlor mit 1:3 gegen Sabina Surjan (100) und Ariel Barbosa (328) musste sich Andrea Todorovic (137) mit 0:3 geschlagen geben.

Während das FLTT-Team die Gruppe A4 als Erster abschließt, landet Serbien am Ende auf Rang zwei. Einzel-Europameisterin Sofia Polcanova (13) und Österreich bleibt nur der dritte Platz.

