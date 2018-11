Luxemburgs Tischtennisfrauen haben in der EM-Qualifikation auch das Rückspiel gegen Deutschland verloren. In Bad Homburg kassierten Sarah de Nutte und Co. eine 0:3-Niederlage.

FLTT-Frauen verlieren erneut gegen Deutschland

Bob HEMMEN

Ohne Ni Xia Lian hatten die FLTT-Frauen am Dienstagabend in Bad Homburg gegen Deutschland erwartungsgemäß keine Chance. Im vorletzten EM-Qualifikationsspiel der Gruppe A1 musste sich der Außenseiter mit 0:3 geschlagen geben. Das Hinspiel hatte Deutschland mit 3:1 gewonnen.

Da Ni dem Team nicht zur Verfügung stand, weil sich die 55-Jährige derzeit in einer intensiven Wettkampfhase befindet, war die Ausgangslage noch schwieriger als vor dem ersten Duell.

Zum Auftakt kassierte Sarah Meyer (401) eine deutliche 0:3-Niederlage gegen Petrissa Solja (44) ...