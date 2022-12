In der EM-Qualifikation läuft es für die Tischtennis-Nationalmannschaft weiter rund. Das Team ist zu stark für Österreich.

FLTT-Frauen schocken die Europameisterin

Jan MORAWSKI In der EM-Qualifikation läuft es für die Tischtennis-Nationalmannschaft weiter rund. Das Team ist zu stark für Österreich.

Die Tischtennis-Nationalmannschaft der Frauen präsentiert sich weiterhin in starker Form. Nach dem Sieg gegen Serbien bezwang die FLTT-Auswahl auch Österreich und brachte sich in der EM-Qualifikation in eine sehr gute Ausgangsposition.

Tessy Gonderinger überzeugt in der Coque. Foto: Stéphane Guillaume

Der Schlüssel zum Sieg am Montagabend in der Coque in Kirchberg war das Duell der Spitzenspielerinnen. In einem extrem spannenden Match setzte sich die Luxemburgerin Ni Xia Lian (Weltranglistenposition: 42) mit 3:2 gegen die Europameisterin Sofia Polcanova (13) durch.

Die beiden anderen Punkte für die Heimmannschaft holten Tessy Gonderinger (301) überraschend klar (3:0) gegen Amelie Solja (125) und nochmals Ni mit 3:2 gegen Karoline Mischek (187). Zwischenzeitlich ließ Polcanova die Gäste nach einem 3:1-Sieg gegen Sarah De Nutte (69) hoffen.

Nach dem 3:1 zum Auftakt in Serbien haben die Luxemburgerinnen weiter eine Weiße Weste. Nun stehen noch Spiele in Österreich und zu Hause gegen Serbien auf dem Programm.

