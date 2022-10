In Chengdu verlieren Luxemburgs Tischtennisfrauen gegen Portugal. Das Duell mit China bleibt Sarah De Nutte und Co. verwehrt.

Team-WM

FLTT-Frauen scheitern im Achtelfinale

Im Achtelfinale ist Endstation. Die FLTT-Frauen haben am Mittwoch bei der Team-WM im chinesischen Chengdu mit 1:3 gegen Portugal verloren. Nach den starken Leistungen in der Gruppenphase müssen sich die Luxemburgerinnen somit aus dem Turnier verabschieden.

Ni Xia Lian (Weltranglistenposition: 41) trat zum Auftakt gegen Portugals Nummer eins Yu Fu (17) an. Nach einem spannenden ersten Satz (13:15) entschied Ni den zweiten Durchgang zwar für sich, verlor aber letztlich mit 1:3.

Gonderinger gewinnt

Sarah De Nutte (68) wollte es gegen Shao Jieni (53) besser machen. Die ersten beiden Sätze gingen an die Portugiesin, bevor sich De Nutte mit dem Gewinn des dritten Durchgangs zurückmeldete. Shao behielt allerdings die Nerven und behauptete sich mit 3:1.

Im dritten Spiel hatte Tessy Gonderinger (298) gegen Ines Matos (287) die Möglichkeit, den ersten Sieg für die Luxemburgerinnen einzufahren. Die beiden Kontrahentinnen lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe, das erst im fünften und letzten Satz entschieden wurde, den Gonderinger mit 11:7 gewann.

Tessy Gonderinger fährt den einzigen Sieg ein. Foto: Getty Images

Somit war Ni wieder gefordert. Gegen De-Nutte-Bezwingerin Shao kämpfte Luxemburgs Nummer eins bis zum Schluss, um am Ende knapp mit 2:3 zu verlieren.

Im Viertelfinale wäre es für die FLTT-Frauen zum Duell mit Gastgeber China gekommen. Der Favorit behauptete sich am Mittwoch souverän mit 3:0 gegen Ungarn. Doch auch ohne das Erreichen der nächsten Runde können De Nutte und Co., die in Chengdu drei von fünf Spielen gewonnen haben, zufrieden sein.

