Tischtennis

FLTT-Frauen qualifizieren sich für die EM

Im Qualifikations-Rückspiel gegen geschwächte Österreicherinnen haben Sarah De Nutte und Co. wenig Mühe. Das Team kann für Malmö planen.

Luxemburgs Tischtennisfrauen haben sich für die Europameisterschaft qualifiziert. Am Donnerstagabend gewann die Mannschaft mit 3:1 in Österreich und ist somit in ihrer Qualifikationsgruppe nicht mehr von Rang zwei zu verdrängen.

Die ganze Coque feiert das Erfolgsteam Obwohl erst die halbe Miete eingefahren ist, haben sich die FLTT-Frauen auf dem Weg zur Team-EM eine gute Ausgangsposition geschaffen.

Bei der Partie in Stockerau fehlten die erkrankte Europameisterin Sofia Polcanova (Weltranglistenposition: 14) und die verletzte Ex-Europameisterin Liu Jia (113). Während Sarah De Nutte (78) und Ni Xia Lian (39) gegen Amelie Solja (125) und Karoline Mischek (206) nichts anbrennen ließen, sorgte Anastasiya Steiner (476) mit einem Sieg gegen Tessy Gonderinger (259) für Österreichs Ehrenpunkt.

Die Team-EM findet vom 10. bis 17. September in Malmö statt. Im letzten Gruppenspiel der Qualifikation tritt die Mannschaft am 23. März zu Hause gegen Serbien an.

