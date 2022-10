Nach der Niederlage gegen Singapur melden sich die Luxemburgerinnen bei der Team-WM mit einem Erfolg zurück.

Team-WM

FLTT-Frauen mit deutlichem Sieg

Bob HEMMEN Nach der Niederlage gegen Singapur melden sich die Luxemburgerinnen bei der Team-WM mit einem Erfolg zurück.

Ni Xia Lian und Co. haben die 0:3-Pleite gegen Singapur schnell abgehakt. Am Sonntag setzten sich die FLTT-Frauen bei der Team-WM in Chengdu (CHN) mit 3:0 gegen den Iran durch. Nach dem Auftaktsieg gegen Südkorea war es bereits der zweite Erfolg der Luxemburgerinnen.

Die Tischtennisfrauen und ihre Odyssee nach China Die Tischtennis-Nationalmannschaft der Frauen muss vor der Team-WM viele Hürden überwinden. In Chengdu wartet eine Hammergruppe.

Im dritten Duell der Gruppe 4 gewann Ni (Weltranglistenposition: 41) zum Auftakt mit 3:1 gegen Elina Rahimi (370). Im Anschluss behauptete sich Sarah De Nutte (68) ebenfalls mit 3:1 gegen Neda Shahsavari (243). Die letzte Partie entschied Tessy Gonderinger (299) gegen Shima Safaei (302) mit 3:2 für sich.

Im vierten und letzten Gruppenspiel trifft das FLTT-Team am Montag (13 Uhr) auf Thailand.

