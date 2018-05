Das Luxemburger Tischtennis-Nationalteam der Frauen beendet die WM auf dem 21. Rang. Zum Abschluss gab es eine 1:3-Niederlage gegen Indien.

FLTT-Frauen beenden WM auf dem 21. Rang

(jot) - Die Luxemburger Tischtennis-Frauen (Weltranglistenposition 16) mussten in ihrem Platzierungsspiel in der höchsten Klasse bei der Team-WM im schwedischen Halmstad eine Niederlage hinnehmen. Indien (14) setzte sich mit 3:1 durch. Ni Xia Lian (51) verlor mit 1:3 gegen Manika Batra (58). Danielle Konsbruck (296) unterlag mit dem gleichen Ergebnis gegen Mouma Das (88). Sarah de Nutte (61) ließ Luxemburg mit einem 3:1-Erfolg gegen Madhurika Patkar (112) wieder hoffen, ehe Batra Konsbruck mit 3:0 bezwang und damit die Niederlage des FLTT-Teams besiegelte. Luxemburg schloss das Turnier damit auf dem 21. Platz ab.



Die Luxemburger Männer (Weltranglistenposition: 40) haben im ersten Platzierungsspiel in der zweithöchsten Klasse in Erfolgserlebnis gefeiert. Australien (35) wurde klar mit 3:0 bezwungen. Luka Mladenovic (181) zwang Kane Townsend (188) im ersten Einzel mit 3:1 in die Knie. Eric Glod (150) rang Rohan Dhooria (keine Weltranglistenposition) mit 3:2 in die Knie, ehe Gilles Michely (457) Wade Townsend (672) bei seinem 3:0-Erfolg keine Chance ließ. Am Freitag geht es gegen den Iran (52).