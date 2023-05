Die Tischtennis-EM in Schweden wird ohne die Luxemburger Männer über die Bühne gehen. Das Team verliert gegen die Schweiz.

Tischtennis

FLTT-Auswahl scheidet dramatisch aus

Die Tischtennis-Nationalmannschaft der Männer wird im September nicht an der Team-EM in Malmö teilnehmen. Die FLTT-Auswahl scheiterte am Sonntag in Kroatien im Halbfinale der zweiten Qualifikationsphase an der Schweiz.

Eric Glod und Co. fehlen noch zwei Siege Auf dem Weg zur Team-EM muss die FLTT-Auswahl beim Qualifikationsturnier in Kroatien einen Umweg gehen. Italien war zu stark.

Pechvogel bei der 2:3-Niederlage war Landesmeister Eric Glod (Weltranglistenposition: 229), der gegen Elias Hardmeier (361) mit 12:14 im fünften Satz verlor. Anschließend drehte Luxemburg durch Luka Mladenovic (229), der 3:1 gegen Loïc Stoll (403) gewann, und Maël van Dessel (374) nach seinem 3:1-Sieg gegen Pedro Osiro (398) die Partie. Doch Mladenovic gegen Hardmeier (1:3) und Glod gegen Stoll (0:3) konnten den fehlenden Punkt nicht mehr einfahren.

