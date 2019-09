Das Davis-Cup-Team musste in Athen die zweite Niederlage hinnehmen und spielt am Samstag gegen den Abstieg.

FLT-Team spielt gegen den Abstieg

David THINNES Das Davis-Cup-Team musste in Athen die zweite Niederlage hinnehmen und spielt am Samstag gegen den Abstieg.

Ugo Nastasi und Co. waren auch im zweiten Spiel des Davis-Cups der Europazone III chancenlos: 0:2 unterlag Luxemburg am Donnerstag Monaco. Damit ist der letzte Gruppenplatz vor dem dritten Spiel am Freitag nicht mehr zu vermeiden.

Chris Rodesch (Weltranglistenposition: /) kam gegen das Fürstentum zu seinem Davis-Cup-Einsatz im Einzel. Der 18-Jährige verlor mit 1:6 und 4:6 gegen Romain Arneodo (/). Im zweiten Satz führte der Spieler des TC Schifflingen mit einem Break (2:0), ließ sich dann aber wieder einfangen. Der Monegasse setzte sich schließlich souverän durch.

Ugo Nastasi (/) war im zweiten Einzel gegen Lucas Catarina (477) seine Chancen. Im ersten Durchgang führte der Spieler des TC Esch mit Break (4:3 ), musste den Satz jedoch mit 4:6 abgeben. Auch im zweiten Satz lag Nastasi mit einem Break 4:3 in Front. Erneut war es sein Gegner, der sich mit 6:4 durchsetzte.

Im Doppel forderten Tom Diederich und Christophe Tholl das gegnerische Duo Hugo Nys und Benajmain Balleret über drei Sätze heraus. Das FLT-Duo musste sich mit 1:6, 6:3 und 3:6 geschlagen geben.

Am Freitag gegen Polen

Das erste Spiel hatte das Team von Kapitän Gilles Muller am Mittwoch mit 0:3 gegen Gastgeber Griechenland verloren. Die letzte Begegnung findet am Freitag gegen Polen statt.

Polen hat das Spitzenspiel gegen Gastgeber Griechenland mit 2:1 gewonnen. Für Luxemburg ist der letzte Tabellenplatz nicht mehr zu vermeiden. Am Samstag müssen Nastasi und Co. gegen Abstieg in die Europazone IV spielen. Der Gegner wird am Freitag zwischen Montenegro und Nordmazedonien ermittelt.