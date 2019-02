Luxemburg will sich am Freitag den ersten Platz im Fed-Cup sichern. Eléonora Molinaro brachte das FLT-Team mit 1:0 in Führung.

FLT-Team nimmt Option auf den ersten Platz

Joe TURMES

Luxemburg will sich am Freitag den ersten Platz im Aufeinandertreffen der Europa-/Afrikazone II im Fed-Cup sichern. Eléonora Molinaro (Weltranglistenposition: 438) brachte das FLT-Team mit 1:0 gegen Israel im Escher Centre national de tennis in Führung. Gegen Darya Shvartsmann, die nicht in der Weltrangliste geführt wird, siegte die 18-Jährige mit 6:2, 6:0.

Gewinnt nun auch Mandy Minella (99) ihr Einzel gegen Maya Tahan (-), wäre Luxemburg der erste Platz in der Gruppe B nicht mehr zu nehmen. Dann würde es am Samstag im Aufstiegsspiel gegen Tunesien gehen. Die Nordafrikanerinnen haben außer Ons Jabeur (56) keine international erprobte Spielerin in ihren Reihen.