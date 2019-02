Für Luxemburg läuft es im Fed-Cup weiterhin nach Plan. Auch gegen Portugal war das FLT-Team überlegen. Es steht damit bereits im Aufstiegsspiel am Samstag.

FLT-Team kämpft am Samstag um den Aufstieg

Joe TURMES Für Luxemburg läuft es im Fed-Cup weiterhin nach Plan. Auch gegen Portugal war das FLT-Team überlegen. Es steht damit bereits im Aufstiegsspiel am Samstag.

Eléonora Molinaro (Weltranglistenposition: 438) hat Luxemburg im Fed-Cup-Duell der Europa-/Afrikazone II mit 1:0 gegen Portugal in Führung gebracht. Gegen Ana Filipa Santos, die nicht in der Weltrangliste geführt wird, siegte die 18-Jährige im Centre national de tennis in Esch/Alzette mit 6:1, 6:1. Nach 57 Minuten war ihr Einzel beendet.

Minella nur im ersten Satz gefordert



Mandy Minella (99) setzte sich anschließend gegen Francisca Jorge (648) mit 6:3, 6:0 durch. Damit hatte Luxemburg das Aufeinandertreffen mit Portugal gewonnen. Im abschließenden Doppel setzten sich Molinaro/Claudine Schaul mit 6:1, 6:4 gegen Claudia Cianci und Maria Ines Fonte durch.



Am Freitag von 16 Uhr an trifft Luxemburg zum Abschluss der Gruppenphase auf Israel. Der Sieger des Duells sichert sich den ersten Platz in der Gruppe B. Es steht allerdings bereits fest, dass beide Teams am Samstag um den Aufstieg spielen werden.