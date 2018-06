Am 22. September 2018 findet eine außerordentliche Generalversammlung des nationalen Tennisverbandes statt. Die FLT wird hier die Vertrauensfrage stellen und über eine Strukturreform diskutieren.

FLT stellt den Vereinen die Vertrauensfrage

David THINNES Am 22. September 2018 findet eine außerordentliche Generalversammlung des nationalen Tennisverbandes statt. Die FLT wird hier die Vertrauensfrage stellen und über eine Strukturreform diskutieren.

Der nationale Tennisverband FLT stellt am 22. September während einer außerordentlichen Generalversammlung den Vereinen die Vertrauensfrage. Außerdem will die FLT "Lösungen für aktuelle Schwachstellen in den Reglementen und Statuten vorschlagen und vorgezogenen Wahlen für den Verwaltungsrat zu organisieren".

Die FLT reagiert in einem Brief, der am Donnerstag an die Presse ging, auf schriftliche Stellungnahmen von drei Vereinen (Schifflingen, Junglinster und Bonneweg) an den Verwaltungsrat. In diesen Schreiben geht es um Entscheidungen in der laufenden Interclubmeisterschaft. "Sportliche Entscheidungen des Verwaltungsrates wurden nicht nur infrage gestellt, sondern auch gezielt kritisiert. Dem Verwaltungsrat wurde unterstellt, nicht neutral zu sein. Die Vorstandsmitglieder der FLT distanzieren sich inhaltlich und auch vom Ton her von diesen Vorwürfen", heißt es im Brief.



FLT-Präsident Claude Lamberty reagierte am Donnerstagmorgen gegenüber dem "Luxemburger Wort": "Wir wollen mit den Vereinen diskutieren, aber der Ton macht die Musik. Der Dialog ist ganz wichtig." Die FLT wäre sich bewusst, dass bei Streitereien keine "richtige" Entscheidung gebe und sich immer eine Seite benachteiligt fühle.

In diesem Sinne will die FLT ein "neutrales Schiedsgericht" schaffen. "Die FLT hat diesbezüglich seit Jahren ein Strukturproblem. Und nun wollen wir ein Zeichen setzen", so Lamberty. Am 22. September soll sachlich diskutiert werden. 2019 sollten beim Kongress Neuwahlen für den Vorstand auf der Tagesordnung stehen. Dies wird nun bereits auf den 22. September vorgezogen.