Erstes Spiel, erster Sieg: Das luxemburgische Fed-Cup-Team gewinnt die erste Begegnung in Athen mit 2:1 gegen Bosnien-Herzegowina.

FLT-Frauen starten mit Sieg

David THINNES Der Doppel bringt die Entscheidung: das Fed-Cup-Team um Mandy Minella setzt sich im ersten Spiel mit 2:1 gegen Bosnien-Herzegowina durch.

Mandy Minella (Weltranglistenposition: 299) und Eléonora Molinaro (450) holen am Mittwoch den entscheidenden zweiten Punkt für Luxemburg: Das FLT-Fed-Cup-Team gewinnt sein erstes Spiel in der Europa-/Afrikazone II in Athen (GR) mit 2:1 gegen Bosnien-Herzegowina.



Luxemburg lag nach der Niederlage (2:6 und 4:6) von Molinaro gegen Jelena Simic (567) mit 0:1 im Hintertreffen. Minella glich dies dann mit einem 5:7, 7:5 und 6:1 gegen Dea Herdzelas (410).



Das erwähnte Doppel ging dann in zwei Sätzen mit 7:5 und 6:3 an Luxemburg und damit auch der Schlusssieg.



Am Donnerstag trifft Luxemburg auf Norwegen und am Freitag auf Israel.