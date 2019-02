Die Luxemburger Frauen treffen im Fed-Cup in Esch/Alzette auf Israel, Portugal und Südafrika.

FLT-Frauen beginnen gegen Südafrika

David THINNES

Luxemburgs Fed-Cup-Frauen bekommen es zum Auftakt der Europa-/Afrikazone II in Esch/Alzette am Mittwoch (16 Uhr) mit Südafrika zu tun.

Weitere Gegner in der Gruppe B sind Israel, das gesetzt ist, und Portugal. "Es ist eine interessante Gruppe - vor allem da wir drei Matches absolvieren können. Wir müssen sofort bereit sein. Nach dem ersten Spiel am Mittwoch werden wir sehen, in welche Richtung es geht", so Anne Kremer, Fed-Cup-Kapitänin aus Luxemburg nach der Auslosung.



In der Gruppe A treten Österreich, Bosnien-Herzegowina und Tunesien gegeneinander an.

Die zwei Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizieren sich für das Aufstiegsspiel am Samstag.