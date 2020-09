Der nationale Tennisverband feiert 2021 sein 75-jähriges Bestehen: Im kommenden Jahr soll der Kongress des europäischen Dachverbandes, Tennis Europe, in Luxemburg stattfinden.

FLT: Ein Kongress zum Jubiläum

David THINNES Der nationale Tennisverband feiert 2021 sein 75-jähriges Bestehen: Im kommenden Jahr soll der Kongress des europäischen Dachverbandes, Tennis Europe, in Luxemburg stattfinden.

2021 besteht der nationale Tennisverband seit 75 Jahren: Die FLT wird dieses Jubiläum mit diversen Veranstaltungen, zusammen mit den Clubs, feiern. Fest steht bereits jetzt, dass im Frühjahr des kommenden Jahres der Kongress von Tennis Europe, des Dachverbandes der europäischen Föderationen, in Luxemburg stattfinden soll. Dies verkündete FLT-Präsident Claude Lamberty beim Kongress, der sehr ruhig verlief, am Samstagmorgen in Hesperingen.

Der Standort für den Kongress 2021, das Parc-Hotel in Dommeldingen, ist bereits reserviert. Natürlich müsse man beobachten, wie sich die Corona-Pandemie und die Reisebedingungen enwickeln.

Der Tennis-Europe-Kongress 2020 wurde vom Frühjahr auf Ende Oktober auf Kreta (GR) verlegt. Sollte dieser Termin ausfallen, würden im kommenden Jahr in Luxemburg auch Vorstandswahlen anstehen.





