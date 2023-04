Zu Saisonbeginn stand der Nationalspieler noch bei Niederkorn unter Vertrag, jetzt träumt er vom Aufstieg in die Ligue 1.

Florian Bohnerts rasanter Aufstieg

Wenn Florian Bohnert im August vergangenen Jahres einen Wunsch für die Saison 2022/2023 geäußert hätte, wäre dieser wohl ziemlich nah an der Realität von heute gewesen. Nachdem der Nationalspieler in der ersten Saisonhälfte noch für Niederkorn gespielt hatte, wechselte er in der Winterpause zum französischen Zweitligisten Bastia.

Bei seinem neuen Club benötigte der 25-Jährige nicht lange, um Trainer Régis Brouard, der von 2019 bis 2021 in Luxemburg bei Racing an der Seitenlinie stand, von sich zu überzeugen. Seit Januar durfte Bohnert in der Ligue 2 bereits siebenmal von Beginn an ran. Mit ihm in der Startelf hat Bastia noch keine Niederlage kassiert.

Verrücktes Spiel

Auch am Samstag absolvierte Bohnert die komplette Partie und erlebte beim 3:2-Sieg gegen den FC Sochaux ein besonderes Spiel. Bastia ging zwar bereits nach elf Minuten durch Migouel Alfarela in Führung, die Gäste drehten das Spiel aber noch vor der Halbzeitpause durch Tore von Ibrahim Sissoko (29.') und Aldo Kalulu (32.'). Nach dem Seitenwechsel meldete sich Bastia zurück. Frank Magri (73.') und Kapit Djoco (76.') bescherten den Gastgebern drei wichtige Punkte. „Wir sind nach der ersten Hälfte positiv geblieben und wurden am Ende belohnt“, so Brouard.

Bohnert und Co. belegen mit 48 Punkten aus 29 Begegnungen derzeit Rang fünf. Zwei Mannschaften steigen in die Ligue 1 auf, ein Relegationsspiel gibt es nicht. Aktuell liegt Metz mit 51 Punkten auf Platz zwei. Bordeaux könnte am Montag mit einem Sieg gegen Guingamp allerdings noch an den Grenats vorbeiziehen. Tabellenführer Le Havre hat bereits 60 Zähler gesammelt.

Wir wollen Spaß haben und alles geben, um am Ende nichts zu bereuen. Florian Bohnert

Bohnert genießt die Saison und will sich nicht allzu viele Gedanken über die Aufstiegschancen machen. „Wir befinden uns in einer guten Position. Wir wollen Spaß haben und alles geben, um am Ende nichts zu bereuen. Wir benötigen keinen zusätzlichen Druck, doch ich denke, dass wir die Mannschaften, die ganz oben stehen, ärgern können. Da wir unser Saisonziel bereits erreicht haben, ist alles andere nur ein Bonus.“ Die Spielzeit 2021/2022 hatte Bastia auf Platz zwölf abgeschlossen.

Dass sich die Mannschaft zuletzt so formstark präsentierte, liegt auch an Neuzugang Bohnert, der am Samstag auf der linken Abwehrseite zum Einsatz kam. Bei seinem neuen Verein unterschrieb er einen Vertrag bis 2025. Wenn der Luxemburger jedoch weiterhin mit starken Leistungen überzeugt, könnte er bald neue Angebote auf dem Tisch haben. Nach dieser beeindruckenden Saison wäre das keine Überraschung.

