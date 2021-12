Bei der Kurzbahn-WM in Abu Dhabi stellt die Mixed-Staffel über 4x50 m Freistil einen neuen Rekord auf. Die Einzelrennen waren weniger erfolgreich.

FLNS-Quartett schwimmt zu neuem Landesrekord

Julien Henx, Max Mannes, Julie Meynen und Monique Olivier gelang es am zweiten Tag der Entscheidungen bei der Schwimm-WM in Abu Dhabi, einen neuen Landesrekord in der Mixed-Staffel über 4x50 m Freistil aufzustellen.

Mit einer Zeit von 1'35''60 verbesserte das FLNS-Quartett die alte Bestmarke von der Kurzbahn-Europameisterschaft 2013 in Herning um 0,93 Sekunden.

Julien Henx eröffnete das Rennen in 22''45, Max Mannes legte in 22''43 nach, Julie Meynen hielt das Team in 25''15 auf Kurs und Monique Olivier brachte in 25''57 die Staffel als Elfte unter 33 Teams in Ziel. Der Rückstand auf die Erstplatzierten aus Russland betrug 5''56.

Einzelrennen nicht nach Plan

In den Einzelrennen verpassten sowohl Max Mannes über die 200 m Freistil als auch Julie Meynen über 100 m Freistil ihre aktuellen Bestzeiten. Mit 1'47''61 belegte Mannes Rang 34 von 69. Meynen wurde mit einer Zeit von 55''09 nur 32. von 69 Teilnehmern.





