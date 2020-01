Skirennläufer Linus Straßer fährt beim vierten Sieg von Henrik Kristoffersen in Schladming auf Rang 13. Doch eine Flitzerin, die an das verstorbene Idol Kobe Bryant erinnern will, stiehlt beim Nachtslalom allen die Show.

Flitzerin sorgt bei "Nackt-Slalom" für Wirbel

(SID) - Als die leicht bekleidete Flitzerin das Ski-Tollhaus Schladming in den Ausnahmezustand versetzte, verschlug es sogar Felix Neureuther kurz die Sprache. "Bist du narrisch", rief der BR-Experte, "sowas habe ich beim Skifahren auch noch nicht gesehen." Dann fasste er sich und fügte schmunzelnd an: "Was sich die FIS alles einfallen lässt."



Sehen Sie hier die Abfahrt von Straßer - die Zieldurchfahrt passiert in der 48. Sekunde:

Doch es war selbstverständlich nicht der Internationale Skiverband, der die Dame in Stiefeln und im schwarzen Badeanzug auf die Planai geschickt hatte, auf der Linus Straßer beim 21. Weltcup-Sieg des Norwegers Henrik Kristoffersen 13. wurde. Die Frau - offenbar dieselbe, die in ähnlichem Outfit schon beim jüngsten Champions-League-Finale für Wirbel gesorgt hatte - wollte beim Nachtslalom an das tödlich verunglückte NBA-Idol Kobe Bryant erinnern: Auf dem Plakat, das sie über ihrem Kopf hielt, stand: "RIP, Kobe" und "Legend".

Doch weil sie damit kurz vor dem Südtiroler Alex Vinatzer über die Ziellinie lief, herrschte für einige Minuten heilloses Durcheinander: Die Flitzerin hatte die Zeit ausgelöst, Vinatzer wurde den über 40.000 Zuschauern deshalb zunächst versehentlich als Führender ausgewiesen. Letztlich wurde der Südtiroler Sechster - und die Frau in Gewahrsam genommen.

Straßer zeigte sich von all dem Wirbel weitgehend unbeeindruckt. "Ich bin sehr zufrieden", sagte der Münchner über sein Ergebnis, das zwei Tage nach dem Aus in Kitzbühel Wiedergutmachung bedeutete: "Ich hatte mir vorgenommen, ganz solide zu fahren und mehr auf gutes Skifahren zu schauen als zu sehr anzugreifen." Dieser Plan ging auf, auch wenn "mehr drin gewesen" wäre, wie Straßer zugab.