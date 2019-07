Am Wochenende wurden die Luxembourg Open im Dartsport ausgetragen. Eine Zusammenstellung der schönsten Bilder vom Turnier.

Sport 12

Fliegende Pfeile

Am Wochenende wurden die Luxembourg Open im Dartsport ausgetragen. Eine Zusammenstellung der schönsten Bilder vom Turnier.

Am Wochenende gingen die Dartspieler im Gymnase der Coque in Kirchberg wieder auf die Jagd nach 180ern. Von Freitag bis gestern ließen die Sportler die Pfeile bei den Luxembourg Open fliegen. Einige bekannte Gesichter, wie der Engländer Andy Hamilton oder der Brasilianer Diogo Portela, nahmen an der Veranstaltung teil. Hamilton scheiterte im Einzel im Viertelfinale mit 4:5 am Schotten Gary Stone, während sich Portela in der Runde der letzten 64 Spieler mit 1:4 dem starken Engländer Dave Parletti geschlagen geben musste.

Bei den Männern kam es zu einem sehr spannenden Finale, in dem sich die beiden Niederländer Richard Veenstra und Luc Peters gegenüberstanden.

12 Sonny Klein-Kemp Foto: Yann Hellers

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Sonny Klein-Kemp Foto: Yann Hellers Foto: Yann Hellers Wer noch Darts brauchte, konnte diese an einem Verkaufsstand erwerben. Foto: Yann Hellers Die Luxembourg Open im Gymnase der Coque. Foto: Yann Hellers Der 13-jährige Leighton Bennett ist Sieger der BDO World Youth Championship und eines der größten Talente. Foto: Yann Hellers Diogo Portela ist die brasilianische Nummer eins. Foto: Yann Hellers Foto: Yann Hellers Deta Hedman gehört bei den Frauen zur Weltspitze. Foto: Yann Hellers Andy Hamilton stand 2012 im WM-Finale. Foto: Yann Hellers Hamiltons Spitzname lautet The Hammer. Foto: Yann Hellers Konzentration beim Luxemburger Jim Mayer. Foto: Yann Hellers Die Luxemburgerin Sonny Klein-Kemp Foto: Yann Hellers

Veenstra, Nummer zwei des aktuellen BDO-Rankings, triumphierte schlussendlich mit 6:5. Im Halbfinale hatte er Stone (5:4) aus dem Weg geräumt. Bester Luxemburger war Tom Becker, der im 1/16-Finale am Engländer Dave Prins scheiterte (0:4).

Bei den Frauen gab es ebenfalls einen niederländischen Schlusserfolg. Aileen de Graaf setzte sich recht souverän mit 5:2 gegen die englische Titelverteidigerin Deta Hedman durch.