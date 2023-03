Luxemburgs Handball-Nationalteam der Männer muss in der EM-Qualifikation eine deutliche Niederlage einstecken.

EM-Qualifikation

FLH-Team bleibt in der Türkei chancenlos

Joe GEIMER Luxemburgs Handball-Nationalteam der Männer muss in der EM-Qualifikation eine deutliche Niederlage einstecken.

Luxemburgs Handball-Nationalmannschaft der Männer hatte sich für die beiden Duelle mit der Türkei einiges vorgenommen. In der Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland schien gegen den schwächsten Gegner in der Gruppe eins (Portugal, Nordmazedonien, Türkei, Luxemburg) ein Erfolgserlebnis in Reichweite. Dieses Ziel verpasste das FLH-Team am Sonntag aber deutlich. Beim Auswärtsspiel in Konya unterlag Luxemburg mit 20:31.

Am Mittwochabend hatte sich das Team von Trainer Nikola Malesevic denkbar knapp und beinahe in letzter Sekunde mit 29:30 in der Coque geschlagen geben müssen. Eine schwache Anfangsphase war den Luxemburgern zum Verhängnis geworden. Im Rückspiel sollte dies nicht noch einmal passieren. Doch weit gefehlt: Nach zehn Minuten hatten sich die Türken bereits auf fünf Tore (6:1) abgesetzt. Zwar kam Luxemburg zwischenzeitlich auf zwei Tore heran, doch zur Halbzeit betrug der Rückstand dann doch ernüchternde neun Treffer (8:17).

Eigentlich war die Begegnung da schon entschieden. Die Gastgeber ließen nichts mehr anbrennen, lagen zwischenzeitlich mit 13 Treffen in Führung und durften sich über einen ungefährdeten 31:20-Sieg freuen. Josip Ilic traf fünfmal für Luxemburg, während Löic Kaysen auf vier Treffer kam.

