(jan) - Der neu gegründeten Handball-Nationalmannschaft der Frauen wäre am Samstagabend in Grevenmacher fast eine Überraschung gelungen. Das Team von Nikola Malesevic unterlag im ersten Testspiel gegen Guinea mit 23:24. Die zweite Begegnung findet am Sonntag ab 15.30 Uhr in Düdelingen statt.

Coach Malesevic ordnete die Niederlage nach dem Spiel ein:







Kurz vor der Begegnung verkündete die FLH in einer Pressekonferenz, dass der frührere deutsche Handballprofi Maik Handschke neuer Technischer Direktor des Verbandes wird. Der 50-Jährige tritt damit die Nachfolge von Dominique Gradoux an.

Maik Handschke (rechts) wurde am Samstag vorgestellt.

Foto: Marc Gatti