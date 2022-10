Luxemburgs Handballer verlieren zum Auftakt der zweiten Qualifikationsrunde zur EM 2024 in Skopje gegen Nordmazedonien.

FLH-Auswahl spielt eine erste Halbzeit zum Vergessen

Lutz SCHINKÖTH Luxemburgs Handballer verlieren zum Auftakt der zweiten Qualifikationsrunde zur EM 2024 in Skopje gegen Nordmazedonien.

Den Auftakt zur zweiten Phase in der EM-Qualifikation für 2024 (Deutschland) hatten sich die Luxemburger Handballer sicherlich anders vorgestellt. Denn das Team von Nationaltrainer Nikola Malesevic unterlag am Mittwochabend vor 2.700 Zuschauern in Skopje der Auswahl Nordmazedoniens mit 24:38 (7:18).

Die hohe Niederlage war vor allem einer desolaten Leistung in der ersten Halbzeit geschuldet, als es mit einem 7:18-Rückstand in die Pause ging. Die FLH-Auswahl fand zu keinem Zeitpunkt richtig ins Spiel, leistete sich viele technische Fehler und geriet schnell ins Hintertreffen. Zwischenzeitlich berappelten sich die Gäste aus dem Großherzogtum, doch was in den folgenden 13 Minuten passierte, beschrieb Rechtsaußen Daniel Scheid als katastrophal. „Wir haben übernervös agiert und unsere Angriffe teilweise zu überhastet abgeschlossen.“

Denn im Zeitraum zwischen der zehnten und 23. Minute erzielte die im Angriff ohnehin harmlos agierende FLH-Auswahl kein einziges Tor. Stattdessen kassierte man zehn Gegentreffer in Folge, sodass die Partie vor der stimmungsvollen Kulisse früh entschieden war.

Torhüter verhindern schlimmeres

Scheid und Co. durften sich zudem bei ihren Torhütern Chris Auger (insgesamt 16 Paraden) und Mika Herrmann (parierte drei Siebenmeter) bedanken, dass die Niederlage nicht höher ausfiel. „Vor allem in der ersten Halbzeit fanden wir im Angriff keine Lösungen und fabrizierten dumme Fehler, die auf diesem Niveau von so einer Spitzenmannschaft sofort bestraft werden“, sparte Scheid nicht mit Kritik.

Mika Herrmann parierte drei Siebenmeter. Foto: Christian Kemp

Auch nach dem Wechsel leisteten sich die Roten Löwen zu viele Konzentrationsfehler, ehe das Team sich steigerte, einige gute Angriffe zeigte und ihre Aktionen besser ausspielte. Trotzdem blieb die Abwehr weiterhin wackelig und fand kaum Zugriff gegen die physisch robusten, schnellen und technisch starken Gastgeber, die bis zur 46.' auf 30:17 enteilt waren.

Nachdem Nordmazedonien etwas das Tempo aus der Partie genommen hatte, gelangen auch der FLH-Auswahl noch einige von Erfolg gekrönte Offensivaktionen. Auch die Gegentorquote konnte unter 40 gehalten werden. „Während wir in der ersten Halbzeit die Vorgaben des Trainers überhaupt nicht umgesetzt haben, wurde es danach deutlich besser. Da hat es nicht nur in der Abwehr, sondern vor allem in den Angriffsmomenten besser geklappt“, wusste Scheid. Immerhin: Betrachtet man beide Halbzeiten einzeln, zeigten die Luxemburger Handballer im zweiten Abschnitt bei 17 erzielten Toren und 20 Gegentreffern eine Leistung auf Augenhöhe. Als bester Torschütze avancierte Felix Werdel mit fünf Treffern, Yann Hoffmann sowie Ben Weyer brachten es auf jeweils vier Tore.

Daniel Scheid: „Wir werden uns nicht kampflos ergeben“ Mit einem Gastspiel gegen Nordmazedonien geht es für die Handball-Nationalmannschaft in der Qualifikation zur EM 2024 weiter.

Die Handball-Auswahl des Landes flog bereits am Donnerstagvormittag zurück nach Luxemburg, um sich ab Freitag auf das am Sonntag im Gymnase der Coque stattfindende zweite Spiel gegen Portugal (16 Uhr) vorzubereiten. Dann ist für Scheid klar: „Eine solche erste Halbzeit wie in Skopje dürfen wir uns nicht noch einmal leisten. Wir müssen von der ersten Minute an konzentriert sein, körperlich dagegenhalten und entschlossener unsere Angriffe fahren. Es ist eine deutliche Leistungssteigerung notwendig, wenn wir gegen Portugal ein akzeptables Resultat erreichen wollen.“

