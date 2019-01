Luxemburgs Handballer haben auch das zweite und letzte Testspiel gegen die USA gewonnen, doch für Coach Nikola Malesevic bleiben nach einer erneut durchschnittlichen Leistung noch viele ungeklärte Fragen.

FLH-Auswahl siegt ohne Überzeugung

(LuS) - Nachdem die FLH-Auswahl am Freitagabend die Handballer aus den Vereinigten Staaten mit 32:25 besiegt hatten, kam das Team von Coach Nikola Malesevic einen Tag später in Bettemburg zu einem mühevollen 27:26-Erfolg.

HBD-Linksaußen Wirtz gelang Sekunden vor der Schlusssirene der Siegtreffer. Auch im zweiten Test zeigte Luxemburg nur phasenweise eine gute spielerische Leistung. Konzentration, Durchschlagskraft im Angriff sowie der entscheidende Zugriff vor allem über die linke Abwehrseite fehlten über weite Strecken und ließen ein besseres Ergebnis sowie eine ausgewogenere Leistung nicht zu.

Handball: Erster Test bestanden Im ersten von zwei Freundschaftsspielen gab es einen souveränen Sieg für Luxemburg mit 32:25 gegen die USA.

Bevor das Team am nächsten Freitag in der Coque in die EM-Qualifikation gegen Irland startet, haben die Spieler am Sonntag frei. Montag bis Mittwoch bittet der Coach zu weiteren Trainingseinheiten für den letzten Feinschliff.



Für den verletzten Lé Biel wird aller Voraussicht nach ein Spieler nachnominiert werden. Zur Auswahl stehen Martin Muller, Tom Meis und Christian Bock.



Pokal-Halbfinale ausgelost

In der Halbzeitpause der Partie zwischen Luxemburg und den USA wurden unterdessen die Halbfinals des Pokalwettbewerbs ausgelost, die am 27. und 28. Februar in der Coque stattfinden.

Bei den Männern trifft Düdelingen auf Käerjeng und Berchem auf Esch. Bei den Frauen spielen Diekirch gegen Museldall und Käerjeng gegen Esch (+3) um den Finaleinzug.