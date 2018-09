Mit Großbritannien, Irland und Bulgarien hat Luxemburgs Handball-Nationalmannschaft in der Qualifikation zur EM 2022 eine attraktive Gruppe erwischt.

FLH-Auswahl gegen zwei Teams von der Insel

Jan MORAWSKI Mit Großbritannien, Irland und Bulgarien hat Luxemburgs Handball-Nationalmannschaft in der Qualifikation zur EM 2022 eine attraktive Gruppe erwischt.

In der ersten Qualifikationsphase zur Handball-EM 2022 in Ungarn und Slowenien trifft die FLH-Auswahl in Gruppe A auf Großbritannien, Irland und Bulgarien, das außerdem Heimrecht hat. Das ergab die Auslosung am Freitag in Wien (A).

Die Spiele werden im Turnierformat ausgetragen, bei dem sich die Verbände für einen von zwei Terminen entscheiden können (4. bis 6. oder 11. bis 13. Januar). Die jeweiligen Gewinner beider Gruppen qualifizieren sich für die Relegationsrunde, die mit Teams aus mehreren Wettbewerben bestückt wird.

Die beiden Gruppen wurden am Freitag in Wien ausgelost. Foto: Screenshot