FLF: Vorverkauf für Portugal und Serbien

Der Fußballverband FLF verkauft Tickets für die EM-Qualifikationsspiele gegen Serbien und Portugal nur im Doppelpack.

Wer sich die EM-Qualifikationsspiele im Stade Josy Barthel gegen Serbien oder Portugal anschauen will, muss sich ein Abonnement besorgen. Der nationale Fußballverband verkauft die Tickets im Doppelpack.



Für die Gegentribüne kostet ein Abonnement 50 Euro, für die Seitentribüne 40 Euro und für die Tribune Populaire 30 Euro.

Die Bestellungen können im Onlineshop der FLF vorgenommen werden, anschließend werden die Käufer per Brief informiert, wann sie die Karten am Sitz des Verbands in Monnerich abholen können.

Die FLF-Auswahl spielt am 10. September (20.45 Uhr) gegen Serbien, die Partie gegen Portugal findet am 17. November um 15 Uhr statt.