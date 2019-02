Der nationale Fußballverband FLF hat den Spielkalender für die Saison 2019/2020 veröffentlicht. Die BGL Ligue beginnt Anfang August.

FLF veröffentlicht Kalender für kommende Saison

Daniel WAMPACH

Der nationale Fußballverband FLF hat den Kalender für die kommende Saison veröffentlicht. Die BGL Ligue beginnt demnach am Wochenende des 4. Augusts, zwei Wochen später startet auch die Meisterschaft in der Ehrenpromotion.

Der letzte Spieltag vor der Winterpause ist für das Wochenende des 1. Dezembers vorgesehen, während eine Woche später noch die vierte Runde im Pokalwettbewerb ausgetragen wird.

Anschließend wird der Spielbetrieb am Wochenende des 23. Februars wieder aufgenommen. Der letzte Spieltag der BGL Ligue sowie der Ehrenpromotion findet am Wochenende des 17. Mais statt, am 24. Mai wird das Pokalfinale ausgetragen.

1.-3. Division 2019/2020: