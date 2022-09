Der nationale Fußballverband will den Stromverbrauch in den Stadien reduzieren. Die Änderung tritt schon bald in Kraft.

FLF verlegt Spiele der ersten Mannschaften auf 15 Uhr

Sonntags werden die Fußballspiele in Luxemburg traditionell um 16 Uhr angepfiffen, das ändert sich jetzt. Der Verwaltungsrat der FLF hat entschieden, dass sämtliche Partien der ersten Männerteams ab dem 9. Oktober schon ab 15 Uhr ausgetragen werden.

„Wir sind sicher, dass diese Entscheidung dazu beitragen wird, den Stromverbrauch in den Stadien unseres Landes in diesen schwierigen Zeiten deutlich zu senken“, heißt es in der Mitteilung, die am Dienstag an die Vereine ging.

