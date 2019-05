Luc Holtz wird weiterhin die Luxemburger Nationalmannschaft trainieren. Der Vertrag des 49-Jährigen wurde um zwei weitere Jahre verlängert.

FLF verlängert mit Nationaltrainer Holtz

Luc Holtz wird weiterhin die Luxemburger Nationalmannschaft trainieren. Der Vertrag des 49-Jährigen wurde um zwei weitere Jahre verlängert.

Luc Holtz bleibt der FLF-Auswahl als Trainer erhalten. Der nationale Fußballverband FLF hat den Vertrag des 49-Jährigen um zwei weitere Jahre bis zum Ende 2021 verlängert.

"Ich kann nicht alles Mögliche ändern" Rekordnationalspieler Mario Mutsch versucht als Trainer von Niederkorn eine schwierige Saison zu einem versöhnlichen Ende zu bringen. Er verzichtet bei seinem Kurzengagement auf radikale Änderungen.

Der ehemalige Nationalspieler steht bereits seit August 2010 bei der FLF-Auswahl in der Verantwortung. Holtz bereitet die Nationalmannschaft derzeit auf die anstehenden Länderspiele vor. Am Sonntag (19 Uhr) trifft Luxemburg in einem Testspiel im Stade Josy Barthel auf Madagaskar, anschließend trifft das Team in der EM-Qualifikation am 7. Juni (20.45 Uhr) in Vilnius auf Litauen.

Drei Tage später (20.45 Uhr) kommt es in Lviv zum Duell mit der Ukraine.