Zum Testspiel der Fußball-Nationalmannschaft dürfen wieder Fans ins Stade Josy Barthel. Der Vorverkauf beginnt am Samstag.

FLF verkauft 850 Tickets für Spiel gegen Schottland

Jan MORAWSKI Zum Testspiel der Fußball-Nationalmannschaft dürfen wieder Fans ins Stade Josy Barthel. Der Vorverkauf beginnt am Samstag.

Am Sonntag, dem 6. Juni, empfängt Luxemburgs Nationalmannschaft der Männer Schottland zu einem Testspiel im Stade Josy Barthel. Nachdem wegen der Corona-Pandemie für lange Zeit keine Zuschauer bei Fußballspielen zugelassen waren, darf der Verband FLF nun wieder 850 Karten verkaufen.

Fußball: Zuschauerrückkehr sorgt für beste Laune Der Differdinger Fußballpräsident Fabrizio Bei ist voller Vorfreude. Am Sonntag wird erstmals wieder vor Zuschauern gespielt.

Die Fans bekommen die Tickets ab Samstag entweder im Internet (luxembourg-ticket.lu), am Sitz der FLF in Monnerich oder beim Grand Théâtre der Stadt Luxemburg in Limpertsberg. Die Karten kosten je nach Kategorie zwischen 10 und 20 Euro. Anpfiff ist um 18 Uhr.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.