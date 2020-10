FLF: Ticketverkauf für Länderspiele gestartet

Wenn die Fußball-Nationalmannschaft gegen Liechtenstein und Zypern spielt, dürfen wieder Fans ins Stade Josy Barthel. Der Vorverkauf beginnt bereits.

Am Mittwoch und Samstag trifft Luxemburgs Fußball-Nationalmannschaft der Männer auf Liechtenstein und Zypern. Die Fans, die das FLF-Team im Stade Josy Barthel unterstützen wollen, können an diesem Montag seit 15 Uhr Tickets kaufen.

Jeweils 1.932 personalisierte Karten darf der Fußballverband in Absprache mit Stadt und UEFA anbieten. Die Tickets gibt es am Sitz der FLF in Monnerich, am Grand Théâtre der Stadt Luxemburg in Limpertsberg sowie online unter luxembourg-ticket.lu.

Die Karten für das Freundschaftsspiel gegen Liechtenstein (am Mittwoch um 20.15 Uhr) kosten zwischen 10 und 15 Euro, der Eintritt für die Nations League gegen Zypern (am Samstag um 15 Uhr) beläuft sich auf 10 bis 20 Euro.

Zum Verkauf stehen ausschließlich Plätze auf der Gegentribüne sowie der Tribune populaire. Wegen der Corona-Pandemie kann die FLF keine Tickets auf der Haupttribüne sowie den seitlichen Rängen verkaufen. Eine begrenzte Anzahl an Tickets wird außerdem kostenlos an Zuschauer unter 16 Jahren vergeben.

