(jan) - Das Testspiel der luxemburgischen Fußball-Nationalmannschaft am 10. November gegen Ungarn findet nicht im Stade Josy Barthel statt. Wie die FLF am Donnerstag mitteilte, wird die Begegnung um 19.30 Uhr im Oberkorner Stadion in Differdingen angepfiffen.

Zuvor trifft die Mannschaft in der WM Qualifikation in Stockholm auf Schweden (7. Oktober) und drei Tage später im Josy Barthel auf Bulgarien.