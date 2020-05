RM Hamm Benfica und Mühlenbach werden fusionieren. Nach den Vereinsmitgliedern hat auch der Fußballverband FLF dem Zusammenschluss zugestimmt.

FLF stimmt Fusion von RM Hamm Benfica und Mühlenbach zu

Daniel WAMPACH RM Hamm Benfica und Mühlenbach werden fusionieren. Nach den Vereinsmitgliedern hat auch der Fußballverband FLF dem Zusammenschluss zugestimmt.

Einer Fusion zwischen den beiden hauptstädtischen Fußballclubs RM Hamm Benfica und Mühlenbach steht nichts mehr im Weg. Nachdem die Mitglieder beider Vereine bereits am Sonntag für den Zusammenschluss stimmten, gab auch der nationale Fußballverband FLF am Montagabend sein Einverständnis zur Fusion.

Der neu gegründete Verein soll bekanntlich den Namen von RM Hamm Benfica übernehmen. Pedro Resende wird Coach des Männerteams in der BGL Ligue sein – er war zuletzt auch Trainer der Mannschaft aus Hamm.

Durch die Fusion wird ein Platz in der Ehrenpromotion frei, den Schifflingen einnehmen wird. Böwingen zieht dafür in die 1. Division nach und Heiderscheid steigt in die 2. Division auf.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.