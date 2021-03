Der Fußballverband FLF hat Nägel mit Köpfen gemacht: In dieser Saison wird nur die BGL Ligue und die höchste Klasse der Frauen zu Ende gespielt.

FLF sagt fast alle Wettbewerbe ab

Joe TURMES Der Fußballverband FLF hat Nägel mit Köpfen gemacht: In dieser Saison wird nur die BGL Ligue und die höchste Klasse der Frauen zu Ende gespielt.

Der Fußballverband FLF hatte angekündigt, dass er die Meisterschaft in allen unterklassigen Ligen und in der Jugend absagen würde, falls die Corona-Beschränkungen der Regierung verlängert werden würden. Am vergangenen Freitag trat dieses Szenario ein.

Am Montagabend ist der Fußballverband nun nachgezogen und hat den Spielbetrieb in den unteren Klassen und in der Jugend eingestellt. „Wir halten uns an unsere Aussagen“, kommentierte FLF-Präsident Paul Philipp den Schritt. Nun wird nur noch in der BGL Ligue, der höchsten Klasse der Frauen und der höchsten Liga im Futsal der Ball rollen.

Keine Absteiger, Spielmodus wird nicht geändert

Dies hat zur Folge, dass es in dieser Saison keine Auf- und Absteiger geben wird. In der höchsten Spielklasse der Männer, der BGL Ligue, wird es an den verbleibenden 16 Spieltagen keinen Kampf um den Klassenerhalt mehr geben. Es geht nur noch darum, wer Meister wird und welche drei zusätzlichen Teams sich für den Europapokal qualifizieren. Eine Änderung des Spielmodus schließt Philipp aus, es wird also keinen Wettbewerb nur für die bestplatzierten Teams der Tabelle geben.

Da alle Vereine unter den Corona-Beschränkungen leiden, will die FLF den Clubs finanziell unter die Arme greifen. Wie dieser Hilfsfonds genau aussehen soll, soll in der kommenden Woche bekannt gegeben werden. „Klar ist, dass wir dabei auch berücksichtigen, mit welchen Kosten die Vereine zurzeit konfrontiert sind. Ein BGL-Ligue-Verein, der ohne Zuschauer spielen muss, wird also mehr erhalten als ein unterklassiger Club“, so Philipp.

Der Fußballverband will zudem Aktivitäten für die Clubs anbieten, sobald es die sanitäre Lage wieder zulässt. Hier wird unter anderem an kleinere Turniere gedacht. Die Teilnahme wäre freiwillig.

