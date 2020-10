Fünf Sieger, sechs Enttäuschte: Beim Kongress des Luxemburger Fußballverband standen Verwaltungsratswahlen an.

FLF: Quintett darf sich freuen

Am Samstag standen beim Kongress des nationalen Fußballverbands FLF in Useldingen Verwaltungsratswahlen an. Ein Quintett hat sich einen Sitz im wichtigsten Entscheidungsgremium der FLF gesichert: Leo Hilger (Strassen), Christian Hess (Schouweiler) und Charles Schaack (Mertzig), die dem Verwaltungsrat bereits angehört haben, wurden bereits im ersten Wahlgang wieder gewählt.

Im zweiten Durchgang sicherten sich dann Tun di Bari (Etzella) und Gilbert Goergen (Fola) den Einzug in den Verwaltungsrat. Manou Goergen (F91), Georges Kuhn (Schifflingen), Domenico Laporta (AS Luxemburg-Porto), René Kremer (Walferdingen), Jacques Muller (Racing) und Jean Schiltz (Hostert) erhielten nicht genug Stimmen.

In puncto Reglemente wurden alle von 28 Vereinen vorgeschlagenen Änderungen angenommen. Somit ist es unter anderem möglich, in Zukunft fünf transfertierte Spieler auf den Spielberichtsbogen zu setzen. Zudem werden die Transferzeiten verlängert.

Der FLF-Kongress ging harmonisch über die Bühne. Foto: Fernand Konnen

FLF-Präsident Paul Philipp appellierte an die Vereine, Vernunft walten zu lassen. „Trainerentlassungen vor der Saison oder nach wenigen Spielen passen nicht zu einem Land wie Luxemburg und auch nicht, dass Spieler hin und her geschubt werden. Macht nicht alles für kurzfristigen Erfolg.“ Die schwierigen Zeiten während der Corona-Pandemie werde man überstehen, wenn man „weiter viel miteinander rede“.





